مكتب الكاظمي: هنالك 18 الف شخص من مزدوجي الرواتب في وزارة التربية

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن وجود 18 الف شخص من مزدوجي الرواتب في وزارة التربية.

وقال احمد الملا طلال خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية، إن "هنالك 4 مستشفيات سيتم انشاؤها في كربلاء وميسان وبابل وذي قار"، مشيراً الى أنه "سيتم انشاء مستشفى عام للقوات المسلحة تحتوي 400 سرير".

وأضاف أنه "تم تخويل وزارة الصحة بكافة الاجراءات لردع فايروس كورونا"

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الى ذلك، كشف طلال أن "هنالك 18 الف شخص من مزدوجي الرواتب في وزارة التربية"، مؤكداً أن "هنالك لجنة مختصة ستعمل على العثور والكشف عن مزدوجي الرواتب في كافة المؤسسات الحكومية".

وبشأن العلاقة بين بغداد واربيل، قال طلال أنه "ما تزال هنالك مشكلات شائكة بين بغداد والاقليم ورئيس الوزراء يلتقي بزعماء الاقليم لحل هذه المشكلات".