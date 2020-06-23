الدفاع المدني يكافح حريقاً في 'حشائش' داخل مطار بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن مكافحة حريق نشب في "حشائش" داخل مطار بغداد الدولي.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق حشائش متيبسة داخل مطار بغداد الدولي". وأضافت أنه "تم توجيه خمس فرق اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن الابنية القريبة من موقع الطيران المدني".



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