تعيين احمد ملا طلال ناطقا باسم الكاظمي

أفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، الثلاثاء، بتعيين الإعلامي أحمد ملا طلال ناطقاً باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكرت الوكالة في خبر، أنه "تقرر تعيين أحمد ملا طلال ناطقاً باسم الكاظمي"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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