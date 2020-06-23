منظمة التجارة العالمية تكشف انخفاضاً قياسياً في التجارة بسبب كورونا

كشفت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، أن تجارة السلع عالميا سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كورونا، ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.
ولم تحدد المنظمة أرقاماً جديدة يوم الثلاثاء، لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.
وبينت أن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
وأوضح المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، قائلا: "تراجع التجارة الذي نراه حاليا ضخم تاريخيا، في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيراً".
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