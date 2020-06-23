منظمة التجارة العالمية تكشف انخفاضاً قياسياً في التجارة بسبب كورونا

وكانت المنظمة، ومقرها جنيف، قد توقعت في نيسان الماضي، تراجع تجارة السلع العالمية بين 13 و32 بالمئة في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بأنها "سيئة"، على أن تتعافي بما بين 21 و24 بالمئة في عام 2021.ولم تحدد المنظمة أرقاماً جديدة يوم الثلاثاء، لكنها ذكرت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة.

وبينت أن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وتشير التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

وأوضح المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، قائلا: "تراجع التجارة الذي نراه حاليا ضخم تاريخيا، في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات. ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيراً".

