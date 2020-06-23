هل صحيح أن خل التفاح يساعد على خسارة الوزن؟

يكثر الاعتقاد الشائع بأن خل التفاح هو السر الوحيد والأسرع لفقدان الوزن الزائد. ولكن ما صحة هذا الامر؟ وهل من فوائد لخل التفاح على الصحة؟

دراسة تحسم الجدل

بينت الدراسات بعد تجربة أجراها علماء يابانيون على 155 يابانيا بدينا على مدار 12 أسبوعا، بعضهم من تناول خل التفاح والبعض الاخر شرب المياه فقط، أن من تناول خل التفاح نقص وزنه أكثر بقليل من المجموعة الأخرى بحدود 1 الى 2 كيلوغرام فقط.

اذا، على عكس ما يعتقد الناس، فإن خل التفاح لا ينقص الوزن الزائد بسرعة خيالية، ولكنه يحفّز عمل بعض الجينات لحرق الدهون. اذا فهو ليس حلاً سريعاً لعلاج السمنة، بل على كل من يرغب بخسارة الوزن إتباع حمية صحيّة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

فوائد خل التفاح

لخل التفاح فوائد صحية وغذائية كثيرة، حيث يحتوي علي كمية كبيرة من الكالسيوم المعروف بدوره في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والضعف، بالإضافة إلي البوتاسيوم، الذي يساعد علي تنظيم ضغط الدم والتخلص من الماء الزائد من الجسم. وبالرغم من وجود آثار تدل على مساعدته في حرق الدهون داخل الجسم، إلا أن النتائج التي يحققها ليست كافيه لوحدها لجعلنا نملك أجسادا رشيقة.

يحتوي الخلّ أيضا على الفيتامينات، والأملاح المعدنية، والأحماض الأمينية، بالاضافة الى كميات بسيطة من الصوديوم، والفسفور، والحديد، والمغنيسيوم.

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إحذروا هذه الأضرار

رغم فوائده المتعددة إلا ان تناول خل التفاح بكثرة قد يؤثر على المعدة، ويؤدي إلى حدوث تقرحات والتهابات عديدة بها، أو الإصابة بتهيجات قويّة ومؤلمة في القولون.

كما ان الاكثار من تناوله يؤدّي إلى حدوث حموضة عالية في المرء. كما يتسبّب في ظهور التقرحات في الفم، وكذلك يضعف الأسنان.

وبحسب موقع مجلة "فور زي" الألمانية فإن الاستخدام الأمثل للتخسيس بخل التفاح يكون حسب تطبيق القواعد التالية: تناول ثلاث مرات في اليوم فقط، بشكل يومي وبمقدار لا يتجاوز ملعقتي طعام فقط، لكن يجب أن تحتوي قائمة الطعام على خضروات وفواكه، وخبز مصنوع من حبوب. ولا يجب تناسي ممارسة الرياضة. كما ان تناول خل التفاح بمقدار ضئيل ينشط جهاز المناعة، وهو منشط عام، ويشد أنسجة الجسم، ويشجع على عملية الأيض في الجسم.

يستعمل خل التفاح كثيراً في العديد من الأطعمة، حيث إنّه يضاف إلى المخللات والسلطات، ويضاف الى بعض الاطعمة الاخرى.

أما بالنسبة لمرضى السكري وللنساء الحاملات أو اللواتي يرضعن أطفالهن، فلا يجب تناول خل التفاح بكثرة في هذه الحالات بسبب آثاره الجانبية المضرة.