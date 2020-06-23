درجال يبحث مع وزارة الثقافة موقع اقامة نصبين تذكاريين للنجمين احمد راضي وعلي هادي

رياضة 2020-06-23 | 14:40 0 مشاهدة بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، موقع إقامة نصبين تذكاريين للنجمين احمد راضي وعلي هادي.





وبين الوزير انه "سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لاختيار الموقع الذي يتناسب ومكانتهما وانجازات كل منهما". وقال درجال في بيان تلقته الخليج 365، إن "الوزارة اتفقت مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار على اقامة نصبين تذكاريين لفقيدي الكرة العراقية احمد راضي وعلي هادي اللذين وافتهما المنية جراء اصابتهما بجائحة كورونا ".وبين الوزير انه "سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لاختيار الموقع الذي يتناسب ومكانتهما وانجازات كل منهما". وكان وزير الشباب والرياضة وجه دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام ترحما على وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي عقب اصابته بجائحة كورونا، كما وجه بتسمية عدد من ملاعب وقاعات الوزارة باسماء المتوفين من الشباب والرياضيين الذين وافتهم المنية جراء الفايروس القاتل، فضلاً عن طباعة صور كبيرة لـ فقيدي الكرة العراقية احمد راضي وعلي هادي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتثبيتها باماكن محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليداً لذكراهما.

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