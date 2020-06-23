إصابة مدير مستشفى الجملة العصبية بفيروس كورونا



أفاد مصدر طبي، الثلاثاء، بإصابة دكتور في مستشفى الجملة العصبية بفيروس كورونا وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الدكتور وليد خالد الحيالي مدير مستشفى الجملة العصبية أصيب اليوم، بفيروس كورونا". وأضاف أن "الحالة الصحية للدكتور الحيالي مستقرة". وأصيب خلال الفترة الماضية، العديد من الأطباء والكوادر الطبية بفيروس كورونا المستجد.





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