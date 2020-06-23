اسطورة الكرة القطرية خالد سلمان يتحدث عن اهم محطاته للجيل المبهر

وفي جلسة البث المباشر الحادية عشرة على حساب البرنامج @GA4Good على إنستغرام غداً الأربعاء الرابعة عصراً بتوقيت الدوحة؛ يتحدث سلمان عن أبرز المحطات في مسيرته الكروية، ومنها مشاركته ضمن صفوف منتخب قطر في دورة الألعاب الأولمبية 1984 في لوس أنجلوس، وتسجيله هدف الفوز لنادي السد القطري في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 1989، ليتوّج الزعيم باللقب للمرة الأولى في تاريخه.وقالت موزة المهندي، مديرة إدارة التسويق والاتصال في الجيل المبهر: "سعداء باستضافة أسطورة كرة القدم القطرية خالد سلمان في البث المباشر القادم. نتذكر جميعاً مشاركته المتميّزة وتألقه مع منتخب قطر خلال بطولة العالم للشباب عام ١٩٨١، ولا يمكننا أن ننسى الأهداف الثلاثة التي سجلها اللاعب في شباك منتخب البرازيل خلال ربع نهائي البطولة، قبل أن تفوز قطر على إنجلترا في نصف النهائي، وتتأهل بجدارة إلى نهائي المونديال. نتطلع بشغف للتعرف أكثر على تفاصيل هذه التجربة الحافلة، ونستعرض معه بعضاً من أروع ذكريات كرة القدم القطرية خلال جلستنا التفاعلية المقبلة".وإلى جانب البث المباشر مع النجم القطري خالد سلمان؛ تنطلق الخميس المقبل عند الثالثة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة أولى ندوات الجيل المبهر المباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتتناول التحديات التي تواجه الشباب في ظل أزمة كورونا المستجد، والدور الفاعل للرياضة ووسائل التعلّم في بناء المجتمع، وأهمية دعم الشباب ومشاركته في جهود التنمية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع شريكي البرنامج؛ معهد جسور، أحد برامج إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وأكاديمية الأعمال التجارية لكرة القدم.

يشارك في الندوة السيد ناصر الخوري، مدير إدارة البرامج في الجيل المبهر، إلى جانب الدكتورة سينثيا هيبسغارد، مدير التعليم في معهد جسور؛ والسيد مايكل كاسيتش، أخصائي تعليم أول في مؤسسة التعليم فوق الجميع؛ والدكتور ليو واتكينز، المحاضر في أكاديمية الأعمال التجارية لكرة القدم في لندن، والسيدة أماني القاضي، مؤسس منظمة أورورا للتدريب والتطوير في الأردن. وبإمكان الجمهور المشاركة في هذه الندوة والاستفادة مما تقدمه من محتوى هادف من خلال برنامج "مايكروسوفت تيمز".

وفي تصريح له حول انطلاق الندوات المباشرة للبرنامج عبر الإنترنت، قال الخوري: "متحمسون لاستضافة هذه السلسلة من الندوات عبر الإنترنت، والتي نتطلّع إلى أن تلقي الضوء على أفضل السبل لإلهام ودعم الشباب عبر الاستفادة من قدرة كرة القدم على إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، وذلك على طريقنا نحو استضافة مونديال 2022 وبعد انتهاء منافساته".

