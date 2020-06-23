2020-06-23 | 14:14 303 مشاهدة

شاهدوا هذا الفيديو من صوت الملاعب.

في حلقة أمس من برنامج صوت الملاعب، استذكر الاعلامي طه ابو رغيف، الراحل الاسطورة والكابتن أحمد راضي، واللاعب والمدرب العراقي علي هادي، بعد الصدمة التي أحدثها رحيلهما اثر اصابتهما بفيروس كورونا المستجد.شاهدوا هذا الفيديو من صوت الملاعب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: استذكار للراحلين احمد راضي وعلي هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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