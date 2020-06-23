إصابة نجم التنس العالمي دجوكوفيتش بفيروس كورونا

رياضة 2020-06-23 | 14:12 1,162 مشاهدة أعلن المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في بيان اليوم الثلاثاء، أن نتيجة خضوعه لفحص كوفيد 19 جاءت إيجابية. وخضع ديوكوفيتش، لاختبار فيروس كورونا يوم امس الإثنين بعد العودة إلى بلجراد عقب خوض مرحلة من البطولة الخيرية في كرواتيا. وسبق أن أصيب أيضاً الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري جريجور ديميتروف، وفيكتور ترويتشكي بفيروس كورونا، بعد المشاركة في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية خلال الأيام السابقة.



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