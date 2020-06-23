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رابطة عراقية تدعو الحكومة إلى التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد

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دعا رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى التعاون مع القطاع الخاص لوضع مناخ مناسب يقود عجلة النهوض بالاقتصاد العراقي.
وقال الحنظل في كلمته بمؤتمر "IRAQ FINANCE EXPO"، بحسب بيان للرابطة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التداعيات الخطيرة الناجمة من الاعتماد المفرط على النفط واعتماد سياسات اقتصادية غير مرنة، قادت العراق إلى وضع مأساوي لذلك يتطلب الابتعاد عن الحلول الترقيعية التي ستؤدي إلى انعاكسات اجتماعية خطيرة تقود البلد إلى المجهول".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية يتطلب منها التعاون مع القطاع الخاص في تهيئة المناخ المناسب ليقود عجلة النهوض بالاقتصاد العراقي بوتيرة اكثر سرعة وفاعلية"، موضحا أن "الإصلاح الاقتصادي يجب ان يكون على أسس الاقتصاد الرقمي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الأساسية مثل الصناعات الغذائية والكهرباء والزراعة والغاز وغيرها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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