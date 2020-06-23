رابطة عراقية تدعو الحكومة إلى التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد

دعا رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى التعاون مع القطاع الخاص لوضع مناخ مناسب يقود عجلة النهوض بالاقتصاد العراقي.
وقال الحنظل في كلمته بمؤتمر "IRAQ FINANCE EXPO"، بحسب بيان للرابطة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التداعيات الخطيرة الناجمة من الاعتماد المفرط على النفط واعتماد سياسات اقتصادية غير مرنة، قادت العراق إلى وضع مأساوي لذلك يتطلب الابتعاد عن الحلول الترقيعية التي ستؤدي إلى انعاكسات اجتماعية خطيرة تقود البلد إلى المجهول".
وأضاف، أن "الحكومة الحالية يتطلب منها التعاون مع القطاع الخاص في تهيئة المناخ المناسب ليقود عجلة النهوض بالاقتصاد العراقي بوتيرة اكثر سرعة وفاعلية"، موضحا أن "الإصلاح الاقتصادي يجب ان يكون على أسس الاقتصاد الرقمي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الأساسية مثل الصناعات الغذائية والكهرباء والزراعة والغاز وغيرها".
وأضاف، أن "الحكومة الحالية يتطلب منها التعاون مع القطاع الخاص في تهيئة المناخ المناسب ليقود عجلة النهوض بالاقتصاد العراقي بوتيرة اكثر سرعة وفاعلية"، موضحا أن "الإصلاح الاقتصادي يجب ان يكون على أسس الاقتصاد الرقمي وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الأساسية مثل الصناعات الغذائية والكهرباء والزراعة والغاز وغيرها".
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