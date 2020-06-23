إصدار طابع يحمل صورة فقيد الكرة العراقية أحمد راضي

2020-06-23 | 13:22
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أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، اتفاقه مع وزارة الاتصالات على إصدار طابع يخلد اسم فقيد الكرة العراقية احمد راضي.
وقال درجال في بيان تلقته الخليج 365، إن "الطابع الذي سيتم إصداره سيحمل صورة الكابتن أحمد راضي الذي توفي اثر إصابته بجائحة فايروس كورونا المستجد، وياتي استذكاراً لروح الفقيد الذي رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وحقق العديد من الانجازات خليجيا وعربيا وآسيويا، كما انه اللاعب الوحيد الذي أحرز هدفا في شباك بلجيكا في نهائيات كاس العالم في المكسيك 1986".
واوضح ان "الوزارة لن تألو جهداً إلا ووضعته في خدمة الرياضيين والشباب، وأن الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لن تكون إلا محطة للابداع وتقديم الدعم والاسناد لهذين القطاعين المهمين".
واوضح ان "الوزارة لن تألو جهداً إلا ووضعته في خدمة الرياضيين والشباب، وأن الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لن تكون إلا محطة للابداع وتقديم الدعم والاسناد لهذين القطاعين المهمين".
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