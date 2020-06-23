بالصور: نسّقي هذه الملابس لتغيير شكل إطلالتك

لا يوجد فتاة لا تحب تجربة صيحات الموضة الجديدة، حتى إذا كان هناك شيء لا يتناسب تماماً مع أسلوبك الشخصي، لكن هذا العام جعلنا أكثر وعياً بمحتويات خزانة الملابس ككل، مقابل القطع التي نحبها.



لقد قضينا المزيد من الوقت في الاستثمار في الأساسيات ولكن أيضاً الاستثمار بأسعار معقولة، مما يساعد على إنشاء تشكيلة شاملة من الملابس والاكسسوارات. بينما كنا نتوقع أن تكون خزانة ملابسنا تحتوي على آخر صيحات الموضة، لكن ما لم نتوقعه هو أن يتم كبح إدماننا لصيحات الموضة الطائشة وكلما بحثنا عن أساسيات وملابس بسيطة، كلما كنا أقل احتياجاً للأنماط التي كانت سريعة الزوال.

هذا لا يعني أننا لن نستخدم الموضة العشوائية بعد الآن، لكن هذا الإدراك جعلنا نقدر القطع البسيطة في خزانة ملابسنا التي أصبحنا نميل لها أكثر من أي صيحة أخرى، هذه الفترة.

بليزر مع حزام

تتمتع السترات المربوطة بحزام بمظهر رائع يجعلنا نشعر بأننا نرتدي قطعة جديدة ممتعة، بينما توفر أيضاً جودة أساسية تضيف قيمة إلى خزانة ملابسنا للمواسم القادمة. تتمتع السترات المربوطة بحزام بمظهر رائع يجعلنا نشعر بأننا نرتدي قطعة جديدة ممتعة، بينما توفر أيضاً جودة أساسية تضيف قيمة إلى خزانة ملابسنا للمواسم القادمة. فستان حرير

فساتين حريرية تشعرك بالارتياح وتبدو جيدة دائماً، إذا كنتِ تملكين واحدة بالفعل، نقترح تجربتها أثناء وجودك في المنزل في إحدى الليالي لقضاء ليلة من الاسترخاء والتدليل. فساتين حريرية تشعرك بالارتياح وتبدو جيدة دائماً، إذا كنتِ تملكين واحدة بالفعل، نقترح تجربتها أثناء وجودك في المنزل في إحدى الليالي لقضاء ليلة من الاسترخاء والتدليل. أحذية رياضية كلاسيكية

تجعلنا الأحذية تجعلنا الأحذية الرياضية الكلاسيكية نشعر دائماً بإننا على الموضة، بغض النظر عن الوقت من العام، بينما لم نكن أبداً من المطلعين لصيحة الأحذية الرياضية، فقد شاهدنا عودة الأنماط الكلاسيكية وأحياناً القديمة، يمكنك الآن الاستثمار في هذا النوع من الأحذية بأمان. طقم بيجامة Pajama Sets Advertisements

فستان أسود

سيكون الفستان الأسود القصير دائماً جذاباً بالنسبة للجميع، بينما تفوتنا الفرصة حالياً لارتداء ملابسنا المفضلة، لكننا بانتظار الوقت الذي سنتألق فيه مع هذه الفساتين. سيكون الفستان الأسود القصير دائماً جذاباً بالنسبة للجميع، بينما تفوتنا الفرصة حالياً لارتداء ملابسنا المفضلة، لكننا بانتظار الوقت الذي سنتألق فيه مع هذه الفساتين. فساتين بيضاء

منذ الصيف الماضي، شعرنا أنه من المناسب إظهار حبنا للفساتين البيضاء، ستكون الفساتين الصيفية البيضاء دائماً قطعة بسيطة أساسية، خلال هذا الموسم، لذا إذا كنتِ مثلنا ولديكِ رغبة في التسوق الآن، فابدأي بفستان أبيض جميل. منذ الصيف الماضي، شعرنا أنه من المناسب إظهار حبنا للفساتين البيضاء، ستكون الفساتين الصيفية البيضاء دائماً قطعة بسيطة أساسية، خلال هذا الموسم، لذا إذا كنتِ مثلنا ولديكِ رغبة في التسوق الآن، فابدأي بفستان أبيض جميل. قبعة البيسبول



بلوزات تانك

البلوزات البسيطة هي ما نذهب إليها دائماً، نظراً لأننا نميل إلى صيحات الموضة المختلفة أو الأنماط الجريئة بعض الشيء، فإن وجود مجموعة متنوعة من البلوزات القطنية عالية الجودة جاهزة للارتداء مع القطع الأكثر جنوناً هي بمثابة تغيير في طريقة تنسيقك لملابسك.