تجنبي هذه الأخطاء عند استعمال الكونسيلر

نستعرض في ما يأتي أبرز الأخطاء الواجب تفاديها أثناء بسط الكونسيلر.

1. عدم تطبيق البرايمر: بات البرايمر مستحضراً أساسياً في حقيبة المكياج، لاسيما وأنه الخطوة الأولى في روتين المكياج. لذا، أبسطي البرايمر على كامل بشرة الوجه قبل بسط الكونسيلر للحفاظ على بشرة نضرة في محيط العينين.



2. بسط الكونسيلر قبل كريم الأساس: لا بدّ أولاً من بسط كريم الأساس لتوحيد لون البشرة ومن ثم استعمال الكونسيلر لإخفاء الشوائب والهالات تحت العينين.

3. استخدام اللون الخاطىء من الكونسيلر. فلكل لون ونوع من الشوائب لون محدد من الكونسيلر. فالكونسيلر الأخضر يستخدم للتخفيف من الاحمرار في البشرة (مثل البقع الحمراء والنمش وحروق الشمس...)، فيما الكونسيلر الأصفر ممتاز لإخفاء الهالات السوداء والكدمات والشرايين الظاهرة، وكل ما يميل إلى اللون البنفسجي الداكن. أما الكونسيلر البنفسجي أو الأزرق فيتم استعماله على البشرة المائلة إلى الاصفرار للفضاء على المظهر الشاحب وعلامات التعب، ويستخدم الكونسيلر الوردي لإضاءة المساحة حول العينين. وأخيراً، يستخدم الكونسيلر البرتقالي لإخفاء الهالات السوداء، خصوصاً إذا كانت البشرة سمراء وفيها العديد من البقع الداكنة.



4. استعمال الإصبعِ لبسط الكونسيلر: هذا خطأ كبير إذ لا بدّ من استخدام فرشاة لبسط الكونسيلر وتفادي وضع كميّة كبيرة منه.

5. مدّ الكونسيلر وعدم تربيته: بعد وضع الكونسيلر بالفرشاة، يجب التربيت علىيه بواسطة الإصبع الرابع لمزج التركيبة مع البشرة ومدّه على كامل المساحة بطريقة متجانسة.

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