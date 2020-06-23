- 1/2
- 2/2
لا تخلو حقيبة مكياج المرأة من الكونسيبلر أو خافي العيوب، لأنه أساسي في المكياج لجعل النظرة مشرقة ونضرة. لكن ثمة أخطاء شائعة ترتكبها النساء عند استعمال الكونسيلر، لأن تطبيق هذا المستحضر يسلتزم بعض العناية لجعل البشرة مشرقة وأقل تعباً بصورة طبيعية. فالاستخدام غير الصحيح للكونسيلر يمكن أن يفضي إلى نتيجة معاكسة تشوّه إطلالة المرأة.
1. عدم تطبيق البرايمر: بات البرايمر مستحضراً أساسياً في حقيبة المكياج، لاسيما وأنه الخطوة الأولى في روتين المكياج. لذا، أبسطي البرايمر على كامل بشرة الوجه قبل بسط الكونسيلر للحفاظ على بشرة نضرة في محيط العينين.
2. بسط الكونسيلر قبل كريم الأساس: لا بدّ أولاً من بسط كريم الأساس لتوحيد لون البشرة ومن ثم استعمال الكونسيلر لإخفاء الشوائب والهالات تحت العينين.
3. استخدام اللون الخاطىء من الكونسيلر. فلكل لون ونوع من الشوائب لون محدد من الكونسيلر. فالكونسيلر الأخضر يستخدم للتخفيف من الاحمرار في البشرة (مثل البقع الحمراء والنمش وحروق الشمس...)، فيما الكونسيلر الأصفر ممتاز لإخفاء الهالات السوداء والكدمات والشرايين الظاهرة، وكل ما يميل إلى اللون البنفسجي الداكن. أما الكونسيلر البنفسجي أو الأزرق فيتم استعماله على البشرة المائلة إلى الاصفرار للفضاء على المظهر الشاحب وعلامات التعب، ويستخدم الكونسيلر الوردي لإضاءة المساحة حول العينين. وأخيراً، يستخدم الكونسيلر البرتقالي لإخفاء الهالات السوداء، خصوصاً إذا كانت البشرة سمراء وفيها العديد من البقع الداكنة.
4. استعمال الإصبعِ لبسط الكونسيلر: هذا خطأ كبير إذ لا بدّ من استخدام فرشاة لبسط الكونسيلر وتفادي وضع كميّة كبيرة منه.
5. مدّ الكونسيلر وعدم تربيته: بعد وضع الكونسيلر بالفرشاة، يجب التربيت علىيه بواسطة الإصبع الرابع لمزج التركيبة مع البشرة ومدّه على كامل المساحة بطريقة متجانسة.
7. اختيار اللون غير المناسب للون بشرتك. فاختيار اللون الخطأ من الكونسيلر لا يخفي الهالات جيداً، لا بل يشوّه جمال العينين. يوصى باختيار مستحضر أفتح بدرجة واحدة من لون بشرتكِ.
8. عدم استعمال البودرة الشفّافة: فهي ضرورية فوق الكونسيلر ليدوم طيلة النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر تجنبي هذه الأخطاء عند استعمال الكونسيلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.