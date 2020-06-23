معتصم النهار ينجو وزوجته من صاروخ استهدف منزلهما... إليكم التفاصيل! (فيديو)

واشار إلى أن قصفاً صاروخياً طاول المنطقة القريبة من الحي حيث يسكنان في العاصمة السورية دمشق في الثالثة من بعد ظهر يوم جمعة. ولفت إلى أن صاروخاً آخر أصاب منزله وأنه تمكن من النجاة مع زوجته لين برنجكجي، مع التذكير بأنه لطالما كان يظهر تفاؤله وأنه لم يتوقع حدوث ذلك.وتابع خلال اللقاء أن الصاروخ خلف أضراراً كبيرة طالت سيارته ومنزله، لافتاً إلى أنه تمكن من الهرب مع لين التي كانت حاملاً حينها. وأضاف أنه بدأ بالبكاء لافتاً إلى انها المرة الاولى التي يواجه فيها موقفاً مماثلاً وتابع أنه لم يكن خائفاً على نفسه بل على زوجته.

وأشار إلى أنه بكى كرد فعل على الوضع العام الذي لا يسمح بتوقع حدوث ما هو جيد. وتناقل المقطع عدد من الحسابات الناشطة على المواقع وتعاطف معه الكثيرون متمنين نهاية الحروب في كل مكان.