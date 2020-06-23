بالصور: الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الأمير وليام، الوريث الثاني في ترتيب وراثة عرش بريطانيا، الأحد، بعيد ميلاده الـ38 في حفل خاص.

ونشر قصر كنسينغتون عبر "تويتر" صورة جديدة للأمير وليام مع أطفاله الثلاثة: الأمير جورج (6 أعوام) والأميرة شارلوت (5 أعوام) والأمير لويس (عامان).

وقال القصر إن زوجة الأمير وليام، دوقة كامبريدج كاترين ميدلتون (38 عاما)، التقطت الصورة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

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يشار إلى أن وليام هو الثاني في ترتيب وراثة العرش بعد والده الأمير تشارلز (71 عاما) خلفا للملكة إليزابيث الثانية (94 عاما).