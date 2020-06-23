جثة في حقيبة على الشاطئ.. فيديو على 'تيك توك' يغير حياة مراهقين

شاهد مستخدمو تطبيق "تيك توك" لحظة مخيفة عثر فيها شاب وأصدقاؤه على جثة داخل حقيبة، على شاطئ بمدينة سياتل الأميركية.
وقال الشاب هنري، الذي نشر الفيديو، أن رائحة "مريعة" خرجت من الكيس عند فتحه، الأمر الذي دفعهم للاتصال بالشرطة على الفور.
وقالت السلطات إنها وجدت عدة أكياس تحتوي على أعضاء بشرية من جثة ما، غربي مدينة سياتل بولاية واشنطن الأميركية، وأن هذا الكيس كان واحداً منها.
وكشف هنري أنه "انهار فور عودته للمنزل"، بسبب التجربة المروعة التي مر بها برفقة أصدقائه.
ووفقا لموقع "ميترو"، فتحت السلطات تحقيقا في سياتل لاكتشاف هوية صاحب الجثة وملابسات الوفاة.
وحصل فيديو العثور على الجثة على أكثر من 16 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك، كما نال قرابة 3.5 مليون "إعجاب".
يذكر أن تطبيق تيك توك منتشر بشكل كبير بين المراهقين، ويعتبر من التطبيقات ذات الشعبية المتسارعة جداً في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.
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