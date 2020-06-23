بطولة دولية لدعم عوائل الرياضيين المتوفين بفيروس كورونا في العراق

وقال أبو رغيف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "ماذا بعد الدموع؟ وماذا بعد ان نسمي الملاعب والشوارع بأسمائهم؟ ماذا بعد كل ذلك ؟ كيف ستكمل عوائل الرياضيين حياتهم ومعيشتهم ؟ ومن يسد حاجة الاب ؟ علينا ان نفكر للبعيد".



وأضاف "بصراحة سأقاتل من اجل هذا المقترح والذي الخصه حاليا وسأفصله مستقبلا وهو اقامة بطولة سنوية لاندية اجنبية وعربية او منتخبات عالمية وعربية ونستغل بها اسم الراحل الاسطورة احمد راضي والكابتن علي هادي على ان يقسم ريعها على عوائل الرياضيين المتوفين جراء المرض وجزء منه لإنقاذ حياة مرضى او اقامة برامج خيرية على ارواحهم على ان تتطلق او بطولة منتصف العام القادم كحد ادني ونهايته كحد اعلى.. من يتفق معي يساعدني بمشاركة المقترح".