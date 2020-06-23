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بطولة دولية لدعم عوائل الرياضيين المتوفين بفيروس كورونا في العراق

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2020-06-23 | 10:02

بطولة دولية لدعم عوائل الرياضيين المتوفين بفيروس كورونا في العراق

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قدم الإعلامي طه أبو رغيف، مقترحاً لدعم عوائل الرياضيين المتوفين بسبب فيروس .
وقال أبو رغيف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "ماذا بعد الدموع؟ وماذا بعد ان نسمي الملاعب والشوارع بأسمائهم؟ ماذا بعد كل ذلك ؟ كيف ستكمل عوائل الرياضيين حياتهم ومعيشتهم ؟ ومن يسد حاجة الاب ؟ علينا ان نفكر للبعيد".

وأضاف "بصراحة سأقاتل من اجل هذا المقترح والذي الخصه حاليا وسأفصله مستقبلا وهو اقامة بطولة سنوية لاندية اجنبية وعربية او منتخبات عالمية وعربية ونستغل بها اسم الراحل الاسطورة احمد راضي والكابتن علي هادي على ان يقسم ريعها على عوائل الرياضيين المتوفين جراء المرض وجزء منه لإنقاذ حياة مرضى او اقامة برامج خيرية على ارواحهم على ان تتطلق او بطولة منتصف العام القادم كحد ادني ونهايته كحد اعلى.. من يتفق معي يساعدني بمشاركة المقترح".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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