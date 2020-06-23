ازمة في كردستان وتحذيرات من مخاطرها

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، ان الأزمة المالية بدأت تضغط على إقليم كردستان، فيما حذر من مخاطر ذلك.

وقال المصدر ان "الأزمة المالية بدأت تضغط على الإقليم، ولا توجد هناك حلول بديلة لمواجهتها"، مبيناً أن "الاجتماع بحث تداعيات عدم وجود حلول بديلة للأزمة، وما قد ينعكس على الإقليم بشكل خطير، الأمر الذي يستدعي التوافق على حلول عاجلة مع بغداد".

وأكد أن "الأزمة ستؤثر بشكل عام بمجريات الحوار مع بغداد، وأن الوفد الذي سيصل اليوم إلى العاصمة سيبحث إمكانية توفير مرتبات الإقليم، وملف تصدير النفط، باعتبارهما أهم ملفين يستدعيان حلولاً عاجلة"، مبيناً أنه "يتحتم على بغداد أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ذلك، وأن تتجه نحو التوافق بشأن تلك الملفات، وعدم الرضوخ للضغوط من بعض الجهات".