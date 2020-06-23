محافظة تسجل 225 اصابة بكورونا اليوم

افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بأن ذي قار سجلت 225 اصابة بكورونا اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 225 اصابة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم وكانت موجبة".

واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".