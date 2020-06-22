مجلس الوزراء يصدر الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء

وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الراتب سيكون لمن هو يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة".

وأدناه نص القرار:

قــرار

مجلــس الــوزراء

رقــم ( 27 ) لسنــة 2020



قَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي:

1. يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه

في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى

من المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ،

فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :

أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .

ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .



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جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .

د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .

2. تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .

3. في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر .

4. التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا .