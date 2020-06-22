الكاظمي يعلن عن إعداد 'ورقة بيضاء' للإصلاحات المرتقبة

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن الحكومة اعدّت "ورقة بيضاء" للإصلاحات المرتقبة.
وأضاف البيان، أن "الكاظمي استمع لمقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة".
وشدد الكاظمي بحسب البيان، على "أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي الى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها"، لافتاً إلى "حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب ، حيث إن هذا التواصل ينعكس ايجابا على سير الأوضاع في العراق".
وبين، رئيس مجلس الوزراء، أن "حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما بها، مبينا ضرورة التكامل ما بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".
وأشار الكاظمي الى أن "سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حاليا، ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد".
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