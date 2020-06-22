وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان يزور بغداد غداً الثلاثاء

اعلنت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، ان وفدا رايع المستوى من إقليم كردستان سيزور بغداد غداً الثلاثاء.

وقالت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اشرف، اليوم الاثنين، على اجتماع خاص بشأن المباحثات مع الحكومة الاتحادية، بمشاركة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".

واضافت انه "في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء الوفد المفاوض، جرى التباحث بشأن آخر نتائج المحادثات وسبل حسم المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".

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وقال بارزاني خلال الاجتماع "اننا مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد بشكل جذري والإيفاء بما علينا من التزامات مقابل تأمين حقوقنا ومستحقاتنا الدستورية، والوصول إلى اتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما".

وأشار إلى أن "حسم المشاكل بين الجانبين يصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين، وهو عامل مهم لاستتباب الاستقرار في المنطقة".



وتقرر في الاجتماع إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد برئاسة نائب رئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء.