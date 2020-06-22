أفاد مصدر أمني، الاثنين، مصرع شخص بحادث دهس والقبض على الفاعل شرقي بغداد.

وقال المصدر في حدث لـ الخليج 365، إن "شخصاً لقي مصرعه بحادث سير على طريق محمد القاسم بالقرب من جامع النداء شرقي بغداد". وأضاف أن "دوريات النجدة ألقت القبض على صاحب العجلة والذي حاول ان يلوذ بالفرار".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص بحادث دهس والقبض على المتسبب شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.