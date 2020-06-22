البرازيلي فييرا: احمد راضي حارب من اجل الكرة العراقية.. خسرنا شخصاً مهماً

2020-06-22 | 14:23
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اكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، البرازيلي جورفان فييرا، ان احمد راضي حارب من اجل الكرة العراقية.
وقال فييرا في مقطع فيديو نشره موقع اتحاد الكرة، إن "اليوم حزين جدا.. خسرنا شخصا مهما في الكرة العراقية وبلد العراق.. هو علم من أعلام العراق، كان شخصا يمثل الحب والشغف للعراق، شارك في جميع المسابقات.. حتى عندما اعتزل، استمر يحارب من اجل الكرة العراقية.. نشعر بالحزن في قلوبنا".
وأضاف ان "علي هادي، ايضا، علم من أعلام العراق في الوطن العربي والدول الأخرى، اقدم كل التعازي الى الشعب العراقي والى عائلة الكابتن احمد راضي، ارقد بسلام سوف نصلي من أجلك".
وأضاف ان "علي هادي، ايضا، علم من أعلام العراق في الوطن العربي والدول الأخرى، اقدم كل التعازي الى الشعب العراقي والى عائلة الكابتن احمد راضي، ارقد بسلام سوف نصلي من أجلك".
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