الصحة تدين 'الاعتداء' على اطباء بمستشفى الشيخ زايد وتعلن رفع دعوى قضائية

وقال بينان للوزراة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تستنكر وزارة الصحة والبيئة الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشيخ زايد وعدد من الاطباء في المستشفى اثناء تأديتهم واجبهم".

وتدين الوزارة، بحسب البيان، "هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه مؤسسات الوزارة خدماتها بشكل متواصل لخدمة كافة المواطنين وعلى مدار الساعة كما تم رفع دعوى قضائية بالحق العام والحق الشخصي لملاحقة ومعاقبة المعتدين".