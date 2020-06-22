وقال بينان للوزراة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تستنكر وزارة الصحة والبيئة الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشيخ زايد وعدد من الاطباء في المستشفى اثناء تأديتهم واجبهم".
وتدين الوزارة، بحسب البيان، "هذه التصرفات الآثمة في الوقت الذي تقدم فيه مؤسسات الوزارة خدماتها بشكل متواصل لخدمة كافة المواطنين وعلى مدار الساعة كما تم رفع دعوى قضائية بالحق العام والحق الشخصي لملاحقة ومعاقبة المعتدين".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تدين 'الاعتداء' على اطباء بمستشفى الشيخ زايد وتعلن رفع دعوى قضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.