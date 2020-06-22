رياضة 2020-06-22 | 14:17 1,566 مشاهدة وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، دوائر الوزارة بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الاثنين ترحما على وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي عقب اصابته بجائحة كورونا وقال درجال في بيان إن "الحداد سيشمل نشاطات الوزارة والمؤسسات الرياضية التابعة لها في محافظات العراق كافة". ووجه درجال بـ"تسمية عدد من ملاعب وقاعات الوزارة بأسماء المتوفين من الشباب والرياضيين الذين وافتهم المنية جراء الفيروس القاتل، فضلاً عن طباعة صور كبيرة لـ فقيدي الكرة العراقية "احمد راضي" و "علي هادي"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتثبيتها بـ اماكن محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليداً لذكراهما".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم احمد راضي.. درجال يوجه بتسمية قاعات في مقر وزارة الشباب بأسماء المتوفين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.