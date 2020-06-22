رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار النفط في 2020 و2021، حيث رفع توقعاته لخام "برنت" للعام الجاري من 37 دولارا للبرميل إلى 43.70 دولار للبرميل.

كذلك رفع توقعاته لخام "غرب تكساس الوسيط" إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولارا. وبالنسبة للعام 2021، فقد رفع البنك الأمريكي توقعاته لخام "برنت" في 2021 إلى 50 دولارا ولخام "غرب تكساس الوسيط" إلى 47 دولارا للبرميل.



ورفع توقعاته لخام "برنت" في 2022 إلى 55 دولارا للبرميل من 50 دولارا، ولخام "غرب تكساس الوسيط" إلى 50 دولارا للبرميل. ورفع توقعاته لخام "برنت" في 2022 إلى 55 دولارا للبرميل من 50 دولارا، ولخام "غرب تكساس الوسيط" إلى 50 دولارا للبرميل. وقال البنك إن "رؤيته الإيجابية تعكس مسارا أسرع لتعافي الطلب، وتخفيضات عالمية كبيرة للإنفاق الرأسمالي وقوة تحالف (أوبك+)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك أمريكي يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2020 و2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.