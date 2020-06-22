تجهيز مستشفى لاستقبال الرياضيين المصابين بفيروس كورونا في بغداد

رياضة 2020-06-22 | 14:09 1,517 مشاهدة ابرمت وزارتا الشباب والصحة اتفاقية على تخصيص مستشفى الطب الرياضي في المدينة الشبابية للرياضيين المصابين بفيروس كورونا المستجد. وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي موفق عبد الوهاب في بيان للوزارة، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال كثف من اتصالاته بوزير الصحة الدكتور حسن التميمي بهذا الشان وتم الاتفاق على تجهيز المستشفى بالسرعة الممكنة الاسبوع المقبل ليكون جاهزاً لإستقبال مرضى كورونا من الرياضيين تحديدا وتوفير الرعاية اللازمة لهم ليكون احد المستشفيات المجهزة باحدث الاجهزة والعلاجات بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة".



وتابع عبد الوهاب ان "مدير دائرة الطب الرياضي الدكتور حيدر رحيم اجرى جولة مباحثات مكثفة مع مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي بشأن الامور الفنية التي تتعلق بمباشرة العمل الاسبوع المقبل للبدء باستقبال المرضى الرياضيين المصابين بـالفيروس".



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