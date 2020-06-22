الاعلام الامني تعلن ضبط منصة لاطلاق الصواريخ غربي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ غربي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ بعد ظهر اليوم الإثنين ، وبداخلها صاروخين نوع كاتيوشا معدة للاطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي العاصمة بغداد".



وأضافت أن "القوات الأمنية شرعت بتفكيك المنصة".



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