المنافذ الحدودية تتعهد بتعظيم إيرادات الدولة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حتى هذه اللحظة لم تباشر أية جهة أمنية في تعزيز الواقع الأمني لمنافذنا الاتحادية".

وأضافت، أن "الأرقام التي ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تناولت ارتفاع الايرادات في ثلاثة أيام إلى 6 مليارات دينار، جاء نتيجة متابعة ورقابة هيئة المنافذ الحدودية بالرغم من غلق المنافذ البرية مع إيران والكويت، وتصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية".



وأكدت الهيئة، "حرصها على إحكام السيطرة وأداء دورها الرقابي على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ولتحقيق سياستها في منع التجاوز على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية بما يساهم في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".