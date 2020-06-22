أرجعت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ارتفاع الإيرادات في ثلاثة أيام إلى ستة مليارات دينار، إلى المتابعة والرقابة للهيئة على الدوائر العاملة في المنافذ، متعهدة بتعظيم إيرادات الدولة.
وأضافت، أن "الأرقام التي ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تناولت ارتفاع الايرادات في ثلاثة أيام إلى 6 مليارات دينار، جاء نتيجة متابعة ورقابة هيئة المنافذ الحدودية بالرغم من غلق المنافذ البرية مع إيران والكويت، وتصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية".
وأكدت الهيئة، "حرصها على إحكام السيطرة وأداء دورها الرقابي على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ولتحقيق سياستها في منع التجاوز على المال العام وتعظيم الإيرادات الحكومية بما يساهم في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة".
كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ الحدودية تتعهد بتعظيم إيرادات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.