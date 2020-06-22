تنظيم بطولة دولية باسم 'احمد راضي'

رياضة 2020-06-22 | 13:22 4,864 مشاهدة

قدم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) تعازيه إلى الشعب العراقي والأسرة الرياضية وعائلة الراحل أحمد راضي بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية ونجم الملاعب في الساحات الدولية. وقالت المتحدثة الرسمية باسم "ويفا"، ديما السائح، في تصريح صحفي صدر من لندن، إن "فقدان العراق والأمة العربية نجما رياضيا وفارسا عرفته ملاعب كرة القدم وساحات العالم وهو يرفع اسم وطنه العراق عاليا، يعد خسارة فادحة لا تعوض".



واضافت السائح ان "اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) يدرس بعناية مقترح اقامة بطولة دولية في الوقت القريب الملائم تحمل اسم الفقيد الكبير تخليدا واعتزازا بما قدمه اسطورة الكرة العراقية من إبداع وتميز والتزام عال بأخلاقيات كرة القدم وروحه الرياضية العالية".

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