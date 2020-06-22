وزير الثقافة يوجه بانشاء تمثالين لأحمد راضي وعلي هادي

رياضة 2020-06-22 | 11:38 0 مشاهدة

أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاثنين، عن توجه وزير الثقافة حسن ناظم بانشاء تمثالين للراحلين أحمد راضي وعلي هادي اللذين توفيا بفايروس

وقالت دائرة الفنون في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم دائرة الفنون العامة وجه بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين احمد راضي وعلي هادي تقديراً لما قدموه للعراق من إنجازات كرويه على مدى عقود من الزمن".

وأضاف أن الوزير وجه مدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد العبادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لاختيار مكان التمثالين".

أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاثنين، عن توجه وزير الثقافة حسن ناظم بانشاء تمثالين للراحلين أحمد راضي وعلي هادي اللذين توفيا بفايروس كورونا وقالت دائرة الفنون في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم دائرة الفنون العامة وجه بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين احمد راضي وعلي هادي تقديراً لما قدموه للعراق من إنجازات كرويه على مدى عقود من الزمن".وأضاف أن الوزير وجه مدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد العبادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لاختيار مكان التمثالين".

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