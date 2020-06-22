طرق لتنظيف سماعات الهاتف وتعقيمها

من الهامّ التعرّف إلى طرق تنظيف السماعات، بدون التسبّب بتخريبها أو حتّى انسدادها بشكل أكبر ممّا هي عليه، ذلك لأنّ تواجد شمع الأُذن في السمّاعة يعمل كوسيلة حجب للصوت، ما يؤثّر في التجربة السمعيّة ككلّ.



ولتنظيف سماعتي الهاتف وتعقيمهما لا بدّ من:



• إحضار فرشاة أسنان غير مستخدمة، وتحريكها على أماكن خروج الصوت من السمّاعتين، مع تكرار العمليّة لمرّات حتّى يتساقط كل ما هو عالق بهما. • إحضار فرشاة أسنان غير مستخدمة، وتحريكها على أماكن خروج الصوت من السمّاعتين، مع تكرار العمليّة لمرّات حتّى يتساقط كل ما هو عالق بهما. • استخدام عود تنظيف الأذنين، مع إضافة إليه القليل من الكحول إليه، ومسح أماكن خروج الصوت. تكرّر هذه العملية لمرّات، حتّى يزول أي أثر للشوائب. • يغمس منديل ورقي سميك، في طبق يحتوي على القليل من الصابون السائل الذي يقضي على الجراثيم بنسبة 99.9%، لمسح أماكن خروج الصوت. ثمّ، يحضّر منديل آخر، مبلّلًا بالماء، فيمسح مكان خروج الصوت أكثر من مرّة حتّى يزول أثر الصابون تمامًا، ثمّ يجفّف. • لتنظيف سلك سماعة الهاتف، يوضع القليل من سائل الجلي في طبق، مع صبّ القليل من الماء البارد، فتحضر فرشاة أسنان ذات أسنان ناعمة. • تغمس الفرشاة في الخليط سابق الذكر، فتمرّر على سلك السمّاعة أكثر من مرّة، حتّى تختفي الأوساخ تمامًا.

• تغمس الفرشاة في قليل من الماء الدافئ، مع تمريرها مرّة أخرى على السلك، حتّى يزول أثر المسحوق تمامًا.

• تمرّر مناديل سميكة، على سلك السمّاعة، حتّى يجفّ تمامًا.

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طريقة تنظيف سماعتي الأذنين السيليكون تقضي بنزع طبقة السيليكون الخارجيّة لهما، فتنظيفها بعود الأذنين الذي يغمس في سائل الجلي.

يحضر منديل سميك، مبلّلًا بقليل من الماء الدافئ، فتمسح الطبقة السيليكون، للتخلّص من أثر سائل التنظيف.

يوضع القليل من الكحول على عود الأذنين، الذي يمرّر على الجسم الداخلي لكلّ سمّاعة، للتخلص من أي شوائب عالقة.

يوضع القليل من الماء الدافئ على منديل سميك، فيُمسح جسم السماعة جيدًا للتخلّص من أثر الكحول.

ترجع طبقة السيليكون لجسم السمّاعة مرّة أخرى. نصائح عند تنظيف سمّاعتي الهاتف

1. يجب الحرص على استخدام نسبة قليلة من الكحول عند مسح سماعتي الهاتف، حتّى لا يتسبب الكحول بالتهابات في الأذنينين.

2. يجب الابتعاد تمامًا عن تنظيف وتجفيف سمّاعتي الهاتف، باستخدام المروحة (أو مُجفّف الشعر)، لأنّها من الممكن أن تتسبّب بتآكل في الوحدة الداخلية لكلّ سماعة، وبالتالي تتلفها.