بالصور.. حريق في المستشفى التركي بكربلاء

افاد مصدر امني، الاثنين، ان حريقا اندلع في المستشفى التركي بمحافظة كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم داخل المستشفى التركي غرب محافظة كربلاء والذي لم يفتح لغاية الان". واضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه". Advertisements

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