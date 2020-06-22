عضو بحزب البارزاني: الإقليم يمر بضائقة كبيرة والكل مطالب بالخروج من التعنت

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الاثنين، إلى إبداء مرونة للوصول إلى نقاط تفاهم تؤدي إلى حل جميع المشاكل بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان يمر بـ"ضائقة مالية كبيرة" بسبب الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، وأن حل المشاكل سيصب بمصلحة الجميع.
وأضاف باجلان، أن "التقارب يحصل من خلال تقديم التنازلات المتبادلة والاستعداد الحقيقي لحل المشاكل وحينها ستتقارب وجهات النظر ونخرج بحلول مرضية للجميع"، لافتاً إلى أن "الإقليم يمر بضائقة مالية كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا وحل المشاكل سيصب بمصلحة الجميع وأن تكون الخلافات السياسية بعيدة كل البعد عن رواتب الموظفين وقوت المواطن البسيط".
وتابع، أن "الجميع مطالب بالخروج من التعنت وابداء المرونة للوصول الى نقاط تفاهم تؤدي إلى حل جميع المشاكل بما يضمن حقوق الشعب العراقي ومواطني الإقليم"، مشيراً إلى أن "الدستور هو الحكم في جميع القضايا ويبقى التباحث حول اليات تطبيق الحلول من الناحية الفنية سواء الحوار عن آليات تسليم النفط وإرسال رواتب الموظفين ونسبة الإقليم من الموازنة وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى وضع خطوات فنية لتطبيقها وفقا للدستور".
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