في ظل كورونا... خطوات لتنظيف نظاراتك الطبية

ولأن المرض يمكن أن ينتقل بعدة طرق بينها العين، فإن ارتداء النظارات الطبية أو الشمسية يعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويقول موقع "أوول أبوت فيجن" الأمريكي إن تنظيف النظارات بصورة مستمرة يساهم في حمايتك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها:تتعرض الأيدي للعديد من الأسطح التي قد تكون ملوثة وبالتالي تنقل الفيروسات والبكتريا إليها، ولذلك يجب أن تكون أول شيء يتم تنظيفه جيدا بالماء والصابون وتجفيفهما قبل أن تبدأ في تنظيف نظارتك.

2- غسل النظارة



يجب غسل النظارة بماء ساري للتخلص من الأتربة العالقة بها، ويجب أن يكون الماء دافئا.

3- استخدام الصابون السائل



يمكن استخدام الصابون السائل في تنظيف النظارة وتحريكه على جميع أجزائها، وتجنب استخدام المواد الكيميائية حتى لا تتسبب في تلف العدسات.



بعد استخدام الصابون السائل في جميع أجزاء النظارة يجب غسلها مرة ثانية بالماء وبصورة جيدة حتى تتخلص من بقايا الصابون السائل.

5- التجفيف



بعد شطف النضارة يجب استخدام قطعة قماش جافة ونظيفة وتجفيفها جيدا قبل إعادة استخدامها.

6- الفحص النهائي



بعد إتمام كل الخطوات السابقة، يجب عليك إعادة فحص العدسات مرة أخرى وإذا وجدت أي آثار لملوثات فإنه يمكنك استخدام قطعة القماش الخاصة بتنظيف النظارات، التي تكون في الغالب مصنوعة من مادة شديدة النعومة.