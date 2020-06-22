ولأن المرض يمكن أن ينتقل بعدة طرق بينها العين، فإن ارتداء النظارات الطبية أو الشمسية يعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
1- غسل الأيدي
تتعرض الأيدي للعديد من الأسطح التي قد تكون ملوثة وبالتالي تنقل الفيروسات والبكتريا إليها، ولذلك يجب أن تكون أول شيء يتم تنظيفه جيدا بالماء والصابون وتجفيفهما قبل أن تبدأ في تنظيف نظارتك.
2- غسل النظارة
يجب غسل النظارة بماء ساري للتخلص من الأتربة العالقة بها، ويجب أن يكون الماء دافئا.
3- استخدام الصابون السائل
يمكن استخدام الصابون السائل في تنظيف النظارة وتحريكه على جميع أجزائها، وتجنب استخدام المواد الكيميائية حتى لا تتسبب في تلف العدسات.
4- استخدام الماء للمرة الثانية
بعد استخدام الصابون السائل في جميع أجزاء النظارة يجب غسلها مرة ثانية بالماء وبصورة جيدة حتى تتخلص من بقايا الصابون السائل.
5- التجفيف
بعد شطف النضارة يجب استخدام قطعة قماش جافة ونظيفة وتجفيفها جيدا قبل إعادة استخدامها.
6- الفحص النهائي
بعد إتمام كل الخطوات السابقة، يجب عليك إعادة فحص العدسات مرة أخرى وإذا وجدت أي آثار لملوثات فإنه يمكنك استخدام قطعة القماش الخاصة بتنظيف النظارات، التي تكون في الغالب مصنوعة من مادة شديدة النعومة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل كورونا... خطوات لتنظيف نظاراتك الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.