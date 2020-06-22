بالفيديو المستشفيات العراقية بؤرة لنقل عدوى فايروس كورونا

وفاة اللاعب الدولي احمد راضي جاءت كالصاعقة بعد أن كان الجميع يأمل النفس بنهاية كورونا ،و التي يبدو انها تفتك بالرياضيين و الاطباء ، فيما يرى سياسيون أن سوء إدارة الأزمة الوبائية يتحملها وزير الصحة ، مطالبين باقالته فوراً .
تقارير دولية اشارت الى أن موجة متزايدة من الإصابات قد تؤدي الى انهيار النظام الصحي في العراق ، فتزايد اعداد الاصابات في الكوادر الطبية و الصحية تؤدي الى وجود فراغات في حائط الصد الاول للفايروس المميت مما يتطلب رعاية اكبر للاطباء المصابين ، فيما اوضحت بعض النقابات الطبية إن المستشفيات تهدف إلى علاج الناس ولكنها أصبحت اليوم بيئة خصبة لانتشار العدوى الوبائية .
برلمانيون دعو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى النظر في الوقع الصحي في بعض المناطق التي اصبحت موبوئة ، مشيرين الى أن ثلاث وحدات ادارية اصبحت منكوبة في ذي قار بسبب تفشي وباء كورونا ، فيما ارتكبت صحة كركوك خطأ كبيرا أدى لوفاة مواطن بكورونا بعد تحويلها ردهة خاصة بعجز الكلى الى مركز لعلاج الوباء مما اداى الى اصابة المواطن بكورونا ووفاته فيها ، لتوجه حقوق الانسان النيابية اتهامها لصحة المحافظة بالتقصير الكبير ، الامر الذي دعا الصحة البرلمانية الى دعوة المواطنين لاسناد مجهود المؤسسات الصحية في معركتها ، مسجلة جملة من الملاحظات المهمة التي ادت لتدهور ملف مواجهة الوباء
ويقول أطباء ومسؤولون صحيون إن سوء البنية التحتية الطبية ونقص معدات الحماية الشخصية كلها مسؤولة عن زيادة الحالات ، فيما اكدت الصحة العالمية في العراق ان تصاعد ارقام الاصابات لو واجهها العراق في الموجة الأولى لكان النظام الصحي قد انكسر
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