فنانة عربية لاحمد راضي: وداعاً نورس آسيا

رياضة 2020-06-22 | 00:21 9,438 مشاهدة نشرت الفنانة المصرية، فيفي عبده، صورة للنجم الدولي العراقي السابق احمد راضي، بعد وفاته الاحد. وتوفي راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19". وعلى قصص حسابها الرسمي في انستغرام نشرت فيفي صورة لراضي، كتب عليها "وداعا نورس اسيا.. ابا هيا في ذمة الله". Advertisements ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.



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