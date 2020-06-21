البرلمان يوجه بعقد جلسة الاربعاء المقبل

اعلنت الدائرة الاعلامية لمحلس النواب، الاثنين، ان رئاسة البرلمان وجهت بعقد جلسة الاربعاء المقبل. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئاسة مجلس النواب وجهت بعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي يوم الاربعاء المقبل". واضافت ان "وقت عقد الجلسة سيكون في الساعة الواحدة ظهرا".



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