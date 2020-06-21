نادي الأهلي المصري يعزي اسرة الكرة العراقية برحيل احمد راضي

رياضة 2020-06-21 | 20:50 2,028 مشاهدة عزى نادي الأهلي المصري، بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي بعد وفاته صباح اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا وقال رئيس النادي محمود الخطيب في بيان للنادي، "ننعى ببالغ الحزن والاسى الكابتن احمد راضي نجم الكرة العراقية والعربية السابق وصاحب الاخلاق الرفيعة الذي وافته المنية، داعياً المولى عز وجل ان يغفر له ويتغمده بواسع رجمته ويدخله فسيح جناته".



وأضاف "نتقدم بخالص التعازي لأهله ومحبيه ولأسرة الكرة العراقية وجماهيرها التي فقدت واحداً من ابرز نجومها على كل المستويات".

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