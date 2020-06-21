اعتقال العشرات خلال احتجاج على قيود كورونا في هولندا

واحتشد نحو ألف محتج في منطقة ماليفلد بمدينة لاهاي، قرب مقر الحكومة الهولندية رغم أن بلدية المدينة حظرت تنظيم التجمع.

وذكرت الشرطة على تويتر، أنه "تم القبض على جميع المتظاهرين الذين بقيوا في ماليفلد ورفضوا المغادرة"، فيما قالت وسائل الإعلام الهولندية إنه تم توقيف نحو 100 شخص.



وكانت السلطات قد سمحت بالاحتجاج لفترة قصيرة قبل أن تطلب من المتظاهرين المغادرة.

وقال شاهد عيان، إن "الشرطة باشرت في القبض على المتظاهرين عندما رفضت مجموعة صغيرة من نحو 200 شخص المغادرة".

