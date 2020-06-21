اعتقال العشرات خلال احتجاج على قيود كورونا في هولندا

اعتقلت الشرطة في لاهاي، الأحد، عشرات الأشخاص رفضوا الانصراف من احتجاج نظموه ضد قيود التباعد الاجتماعي، التي فرضتها الحكومة الهولندية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الشرطة على تويتر، أنه "تم القبض على جميع المتظاهرين الذين بقيوا في ماليفلد ورفضوا المغادرة"، فيما قالت وسائل الإعلام الهولندية إنه تم توقيف نحو 100 شخص.
وكانت السلطات قد سمحت بالاحتجاج لفترة قصيرة قبل أن تطلب من المتظاهرين المغادرة.
وقال شاهد عيان، إن "الشرطة باشرت في القبض على المتظاهرين عندما رفضت مجموعة صغيرة من نحو 200 شخص المغادرة".
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