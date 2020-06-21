- 1/2
- 2/2
2020-06-21 | 19:56
5,889 مشاهدة
اكد قائد فريق الكرة بنادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، انه سيعلق قمصيه ذات الرقم (8) تخليداً لذكرى الراحل احمد راضي.
وقال عبد الرحيم في حديث للسومرية نيوز، إن "رحيل النجم الدولي السابق احمد راضي، اثر كثيراً على الشعب العراقي بشكل عام وعلى نادي الزوراء بشكل خاص كونه احد اساطير النادي".
وأوضح بالقول، "قررت تعليق الرقم (8) في النادي تخليداً لروح الراحل احمد راضي، كي يبقى هذا الرقم ملتصقاً به وتستذكره الأجيال المقبلة".
وتوفي راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، صباح اليوم بعد مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد النوارس يعلق الرقم (8) تخليداً للأسطورة احمد راضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.