قائد النوارس يعلق الرقم (8) تخليداً للأسطورة احمد راضي

وكان راضي قد ارتدى القميص رقم (8) مع النوارس حين كان لاعباً للفريق في سبع سنوات.

وقال عبد الرحيم في حديث للسومرية نيوز، إن "رحيل النجم الدولي السابق احمد راضي، اثر كثيراً على الشعب العراقي بشكل عام وعلى نادي الزوراء بشكل خاص كونه احد اساطير النادي".



وأوضح بالقول، "قررت تعليق الرقم (8) في النادي تخليداً لروح الراحل احمد راضي، كي يبقى هذا الرقم ملتصقاً به وتستذكره الأجيال المقبلة".

وتوفي راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، صباح اليوم بعد مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

