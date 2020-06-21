صحة كردستان تعلن حصيلة اصابات ووفيات الاقليم بكورونا خلال 24 ساعة

اعلنت صحة اقليم كردستان العراق، الاحد، عن تسجيل 326 اصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقالت صحة الاقليم في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تسجيل 12 وفاة و326 اصابة في الاقليم خلال 24 ساعة".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1646 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، مؤكدة شفاء 724 مصاباً.
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