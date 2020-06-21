محافظ قم الإيرانية: الوضع الصحي ما زال خطيرا

أكد محافظ مدينة قم الإيرانية بهرام سرمست، الأحد، أن الوضع الصحي الخطير ما زال قائما، مشددا على ضرورة وضع حد وإنهاء معاناة المواطنين جراء فيروس كورونا.
وأضاف أن "قم مصنفة على أنها ضمن المناطق الصفراء وفي حال تصاعدت الإصابات سنعيد فرض القيود على المراكز التجارية والصناعية والمزارات الدينية".
وأوضحت سرمست، أن "مدينة قم تجاوزت الموجة الأولى من فيروس كورونا، لكن ليس هناك ضمان من أنها ستتجاوز موجة ثانية من العدوى مستقبلا".
وتأتي إيران في المركز العاشر عالميا من جهة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 204 آلاف و952 إصابة وحصيلة وفيات بلغت 9 آلاف و623 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" العالمي.
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