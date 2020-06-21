تشيلسي يُجهز على استون فيلا في دقيقتين

واستثمر البلوز تعثر منافسيه على المركز الرابع بأفضل وجه، بعد تعادل توتنهام مع مانشستر يونايتد، وخسارة شيفيلد أمام نيوكاسل، ليعزز رصيده في المركز الرابع بـ51 نقطة، محصناً مركزه، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ويعود الفوز الاخير لتشلسي خارج ملعبه على جاره أرسنال 2-1 في 29 كانون الاول 2019.في المقابل، مني أستون فيلا بخسارته السادسة في آخر 7 مباريات ما وضعه أمام مهمة صعبة للبقاء في الدوري الممتاز بعد أن توقف رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ19 «قبل الأخير»، علماً أنه استهل عودة منافسات البريميرليج بتعادل سلبي مع شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 الأربعاء الماضي.

افتتح أستون فيلا التسجيل بعد تمريرة متقنة من البرازيلي دوغلاس لويز إلى داخل المنطقة لهاوس فسددها لترتد له من الحارس الإسباني كيبا ليتابعها في الشباك (43)، ودوّن المدافع البالغ من العمر 24 عاماً، اسمه للمرة الأولى في لائحة هدافي الدوري الممتاز، بتسجيله هدفه الأول خلال 13 مباراة شارك فيها مع فريقه، بحسب موقع «أوبتا» للاحصاءات الرياضية.



لكن تشلسي رد بقوة وفي مدى دقيقتين، أولاً عبر الاحتياطي بوليسيتش في الدقيقة 60 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف جيرو الهدف الثاني بعد أقل من دقيقتين، عندما وصلته الكرة من قائد الفريق الإسباني سيزار إسبيليكويتا، فروضها والتف على نفسه وسددها ارتطمت بأحد مدافعي المضيف خادعة الحارس نايلاند (62).