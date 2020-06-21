إدارة الزوراء تعلن الحداد ثلاثة أيام بسبب وفاة اسطورة النادي

2020-06-21 | 18:47
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أعلنت أداة نادي الزوراء الرياضي، الحداد ثلاثة أيام بسبب وفاة اسطورة النادي احمد راضي.
وتوفي راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".
وذكر النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، ان "إدارة نادي الزوراء، تعلن الحداد ثلاثة أيام على روح المرحوم احمد راضي، الذي توفي اليوم اثر اصابته بفيروس كورونا اللعين".
ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.
وذكر النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، ان "إدارة نادي الزوراء، تعلن الحداد ثلاثة أيام على روح المرحوم احمد راضي، الذي توفي اليوم اثر اصابته بفيروس كورونا اللعين".
ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.
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