تركيا تعلن نشر قوات إضافية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن نشر وحدات إضافية من القوات الخاصة في العراق ضمن عملية "المخلب النمر" التي تشنها ضد المسلحين الكرد.
وقالت الوزارة في بيان، إن وحدات "كوماندوز" إضافية انتشرت في مواقع جديدة شمال العراق بعد تنفيذ عمليات جوية هناك.
وأعلنت تركيا في 15 يونيو، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية الجوية في شمال العراق ضد "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.
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