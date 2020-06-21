عدنان درجال ينعى وفاة 'رفيق الدرب' احمد راضي

2020-06-21 | 09:55
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نعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وفاة رفيق دربه احمد راضي بعدما وافاه الاجل صباح فجر اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا.
وقال درجال في بيان تلقته الخليج 365، إنه "ببالغ الحزن والأسي ننعى رفيق الدرب ونجم الجماهير الغيور الرياضي الفذ ابن العراق احمد راضي الذي وافاه الاجل عقب إصابته بجائحة كورونا".
وأضاف "لا يسعنا اليوم ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره الا ان نعزي انفسنا وابناء شعبنا وجماهيرنا الرياضية واهل الفقيد ونسال الله العلي العظيم ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان وانا الله وانا اليه راجعون".
وأضاف "لا يسعنا اليوم ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره الا ان نعزي انفسنا وابناء شعبنا وجماهيرنا الرياضية واهل الفقيد ونسال الله العلي العظيم ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان وانا الله وانا اليه راجعون".
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