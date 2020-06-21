اعتقال 'ارهابي' في الانبار متهم بتفجير منازل منتسبين في الداخلية

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في الانبار، الاحد، عن اعتقال "ارهابي" متهم بتفجير منازل منتسبين في وزارة الداخلية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القاء القبض على ارهابي في قضاء عامرية الصمود حيث كان يعمل امني في صفوف عصابات داعش".

وأضاف البيان أن المعتقل "متهم بتفجير بيوت منتسبين في وزارة الداخلية".